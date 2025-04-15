TRT dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi

Boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’ın sahne alacağı Chaplin oyunu da organizatör tarafından iptal edildi. 19 Nisan’daki gösterimin "talep doğrultusunda" iptal edildiği açıklanırken, sanat camiasında karara tepkiler büyüyor.

Abone ol

TRT’de yayınlanan “Teşkilat” dizisinden, CHP’nin boykot çağrısına sosyal medya üzerinden destek verdiği gerekçesiyle çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat’ın bir başka projesi daha iptal edildi. Pusat’ın başrolünde yer aldığı “Chaplin” adlı tiyatro oyunu, organizatör firma tarafından yapılan açıklamayla iptal edildi.

19 Nisan’da İstanbul’daki Maximum Uniq Hall’de sahnelenmesi planlanan oyunla ilgili yapılan duyuruda, “Etkinlik organizatörün gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TRT yapımı diziden çıkarılmasının ardından sosyal medyada büyük destek gören Aybüke Pusat’ın isminin, TRT projelerinde yer alan bazı diğer oyuncularla birlikte hedef alınması dikkat çekmişti. Pusat’la birlikte dizide rol alan Furkan Andıç ve Boran Kuzum’un da kadrodan ayrıldığı belirtilmişti.