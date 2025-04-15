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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konular

Kabine toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantının önemli başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi, öğretmen atamaları, küresel ticaret savaşı, Antalya Diplomasi Forumu, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki son durumun ele alınması bekleniyor. 

Toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi konusunun gündeme gelmesi de bekleniyor.

Antalya Diplomasi Forumu

Ayrıca hafta sonu düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği mevkidaşlarıyla ilgili toplantılar da masaya yatırılacak.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.

Öğretmen atamaları masaya yatırılacak

Kabine toplantısı öncesi kulislere yansıyan bir bilgi ise gündem yarattı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; öğretmen atamalarının kritik kabinede masaya yatırılması bekleniyor.

Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştuğu belirtilirken; konu bugün Kabine'de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

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