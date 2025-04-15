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Bodrum'da bir site deniz kenarına kaçak iskele yaptı! Bakın ne ceza verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da bir site deniz kenarına kaçak iskele yaptı! Bakın ne ceza verildi

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir site tarafından deniz kenarına kaçak olarak yapılan iskele ekiplerce yıkıldı. Siteye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildi.

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Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitez Mahallesi'nde bir site tarafından deniz kenarına kaçak iskele yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Kaçak iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Siteye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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