BIST 9.400
DOLAR 38,10
EURO 43,14
ALTIN 3.945,51
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Denis Draguş...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Denis Draguş...

Trabzonsporlu futbolcu Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Abone ol

Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!
Foto Galeri Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! CHP Genel Merkez avukatı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! CHP Genel Merkez avukatı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Bodrum'da bir site deniz kenarına kaçak iskele yaptı! Bakın ne ceza verildi
Bodrum'da bir site deniz kenarına kaçak iskele yaptı! Bakın ne ceza verildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konular
İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı
İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı
Bakanlık o markayı ifşa etti: Kırtasiye ürününün satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı ifşa etti: Kırtasiye ürününün satışı yasaklandı
Tüm Türkiye'de başladı! "Altı bileşenli karma aşı" uygulaması nedir? İşte 5 soruda merak edilenler...
Tüm Türkiye'de başladı! "Altı bileşenli karma aşı" uygulaması nedir? İşte 5 soruda merak edilenler...
TRT dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi
TRT dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan 'normal doğum' açıklaması: Dayatma yapmıyoruz
Sağlık Bakanlığı’ndan 'normal doğum' açıklaması: Dayatma yapmıyoruz
Roblox ve Discord erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu atılan adımı açıkladı
Roblox ve Discord erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu atılan adımı açıkladı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede
Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer: Devrim Nas kadroda
Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer: Devrim Nas kadroda
İstanbul'un kirası en pahalı caddesi belli oldu!
İstanbul'un kirası en pahalı caddesi belli oldu!