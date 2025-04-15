Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra bir Türk futbolcuyu daha transfer etmek istiyor.
Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, kadrosuna bir Türk futbolcu daha katmak istiyor.
Nefes Gazetesi'nden Şansal Büyüka'nın haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e talip oldu.
Büyüka yazısında konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'nun Sivas deplasmanında son 60 saniyede oyuna soktuğu İsmail Yüksek’e Benfica’nın talip olduğunu duydum... Öyle kulaktan dolma haber değil Lizbon kaynaklı bir haber..."
"Benfica forması giyen iki Türk oyuncu Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun yüksek performansla oynamaları, İsmail Yüksek’in özellikle milli maçlarda kendini uluslararası futbol çevresine tanıtması, Benfica’nın iştahını kabartmış olmalı..."