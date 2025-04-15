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Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!

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Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra bir Türk futbolcuyu daha transfer etmek istiyor.

Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, kadrosuna bir Türk futbolcu daha katmak istiyor.

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Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!

Nefes Gazetesi'nden Şansal Büyüka'nın haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e talip oldu.

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Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!

Büyüka yazısında konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'nun Sivas deplasmanında son 60 saniyede oyuna soktuğu İsmail Yüksek’e Benfica’nın talip olduğunu duydum... Öyle kulaktan dolma haber değil Lizbon kaynaklı bir haber..."
 

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Orkun ve Kerem'i transfer eden Benfica bir Türk futbolcuya daha göz dikti!

"Benfica forması giyen iki Türk oyuncu Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun yüksek performansla oynamaları, İsmail Yüksek’in özellikle milli maçlarda kendini uluslararası futbol çevresine tanıtması, Benfica’nın iştahını kabartmış olmalı..."

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