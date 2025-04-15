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Burak Yılmaz'dan "Fenerbahçe" sorusuna cevap: Kalbi kötüdür

Burak Yılmaz'dan "Fenerbahçe" sorusuna cevap: Kalbi kötüdür

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Fenerbahçe maçında takımının başında olamamıştı. Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında olmadığı için sosyal medyada aldığı eleştirilerle ilgili konuştu.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçında cezalı olduğu için takımın başında olamayan Yılmaz kendisiyle ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi.

Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında olmadığı için sosyal medyada aldığı eleştiriler örnek gösterilerek kendisine sorulan "Burak Yılmaz orada olmak istemedi mi?" sorusuna verdiği cevapta "Asla. Onu kim söylediyse kalbi kötüdür " dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında, "Yoksa ben hayatımda hiçbir şeyden çekinmem. Hayatımda bir şeylerden çekinmiş olsaydım buralara gelemezdim. Çekinmediğimi biliyorlardır da beni göstermek için gereksiz karalamak için yapılmış bir şeylerdir. Benim Allah'a şükürler olsun, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkum yok" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ayrıca, "Ben 4 büyük takımda da oynayan bir futbolcu olarak rakibin kim olduğunun bir önemi yok bizim için. O yüzden bununla alakalı bir spekülasyona gerek yok. Yarın Fenerbahçe olsa rakibimiz yine kazanmak için her şeyi yapacağız. Ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'la... Bu bizim kesinlikle prensibimizdir. Rakip gözetmeksizin kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe'ye mağlup olmuş olabiliriz, seneye Allah izin verirse onlara karşı da galibiyet kazanırız" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, bir taraftarın "Fenerbahçe'ye her seferinde yatıyorsunuz" sözüne, "Ne demek istiyorsun lan?" diyerek tepki göstermişti. Bu anlara dair görüntüler çok konuşulmuştu.

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