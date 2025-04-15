PKK fesih kongresi ne zaman yapılacak? DEM Parti'den açıklama geldi

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından gözler terör örgütüne çevrildi. PKK'nın kendini resmen ortadan kaldırdığını açıklaması beklenen kongrenin tarihi merak konusu oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK'nın fesih kongresinin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya cevap verdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek veren PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme talimatı verdi. Süreç kapsamında hükümet, DEM Parti ve İmralı arasındaki müzakereler tüm hızıyla devam ederken, PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin DEM Parti'den açıklama yapıldı.

DEM PARTİ'DEN KONGRE TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kamuoyunda merak edilen PKK'nın fesih kongresinin ne zaman yapılacağıyla ilgili soruya cevap verdi. Partisinin grup toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Tülay Hatimoğulları şöyle konuştu:

"SOMUT ADIMLAR ATILINCA KONGRE YAPILACAK"

"PKK’nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin herhangi bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin gelişeceği ve yapılacağına dair bir genel bilgi var. Ama onun dışında tarihe ilişkin bizde bir bilgi yok."

BAKAN TUNÇ İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

DEM Parti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yapacağı ziyaretin gündemine ilişkin de konuşan Hatimoğulları, "Görüşmenin ana fikri belli başlı adımların atılması. Başta hasta tutsaklar olmak üzere, infazları yakılanlar olmak üzere somut adımların atılması önemli. Bunun için yasa yapmaya gerek yok. Mevcut anayasanın uygulanması yeterli" ifadelerini kullandı.

DEM HEYETİNDE KİMLER OLACAK?

Ayrıca infaz değişikliği, terörle mücadele kanunu değişikliği ve umut hakkı gibi başlıkların da gündeme geleceğini söyleyen Tülay Hatimoğulları; görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekillerinin katılacağını dile getirdi.