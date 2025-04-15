Fenerbahçe'den sürpriz 'Osimhen' hamlesi

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Golcü oyuncunun yakın arkadaşı Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Resmi "X" sayfasından bir paylaşım yapan Buchi Laba, "Fenerbahçe, Victor Osimhen'i ikna etmek için büyük bir menajeri devreye soktu ancak tüm girişimler anında reddedildi. Bu transfer imkansız. Avrupa'nın büyük kulüpleri de Osimhen ile ilgileniyor ancak karar sezon sonunda verilecek." dedi.

Serbest kalma maddesi

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen, İtalya dışından bir kulübe imza atarsa, sözleşmesindeki "75 milyon Euro"luk serbest kalma maddesi devreye girecek. Napoli Sportif Direktörü Manna da, Osimhen'in sözleşmesinde böyle bir madde olduğunu doğrulamıştı.

Galatasaray'da 33 maçta 2531 dakika süre alan Osimhen, 29 gol ve 6 asist katkısında bulundu.