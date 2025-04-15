Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanunsuz çakar kullanımının trafik güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Cezaların artmasıyla illegal kullanımın azaldığını ve denetimlerin ise devam edeceğini açıkladı.

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları paylaştı.

Trafik kazalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazalarını daha da aşağı çekmek için sürücü kaynaklı ihlallerin de mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

İhlallerin başında kanunsuz çakar kullanımının geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çakar kullanımı oranını sıfırlayana kadar denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.

"Trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığının güçlendirilmesi böylece trafik güvenliğinin temini amacıyla İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"CEZALARIN ARTMASIYLA İLLEGAL ÇAKAR KULLANIM ORANI YÜZDE 80 ORANINDA DÜŞTÜ"

Trafik kazalarını daha da aşağı çekmek için sürücü kaynaklı ihlallerinde mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor.

Trafik güvenliğini tehdit eden, ihlallerin başında kanunsuz çakar kullanımı geliyor. Cezaların artmasıyla illegal çakar kullanım oranı %80 oranında düştü. Bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz.

Trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığının güçlendirilmesi böylece trafik güvenliğinin temini amacıyla İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor.