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Zelenski duyurdu! İstanbul'da bir araya geliyorlar

Zelenski duyurdu! İstanbul'da bir araya geliyorlar

Ukrayna lideri Zelenski, İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin bugün Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz güvenliği konusunda yürütülen diplomatik temaslar kapsamında İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin bugün Türkiye'de bir araya geleceğini açıkladı. 

ZELENSKİ'DEN PATRİOT AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ukrayna ziyaretine değinen Zelenski ayrıca, Rutte ile yaptıkları görüşmede hava savunmasının güçlendirilmesinin öncelikli konu olduğunu, Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemlerine ve bu sistemler için gerekli füzelere acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenski, “Patriot sistemleri savunma amaçlıdır. Biz bu sistemleri yalnızca talep etmiyoruz, aynı zamanda satın almaya da hazırız. Bu tamamen siyasi bir konu. Sistemler de, füzeleri de dünyada mevcut. Ancak Rusya'nın balistik saldırılarına karşı yeterli koruma sağlayıp sağlayamayacağımız, alınacak siyasi kararlara bağlı” ifadelerini kullandı.

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