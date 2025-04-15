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Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir

Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho’nun sezon sonunda eski takımı Tottenham’a döneceği iddiası gündeme geldi.

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Trendyol Süper Lig'de finale haftalar kala Fenerbahçe'de parola 'şampiyonluk'.

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Sarı-Lacivertliler, tüm ayarlamaları 'şampiyonluk' için yapıyor.

Kulüp bir yandan finale doğru adım adım ilerlerken, takımın Portekizli çalıştırıcısı hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 

Jose Mourinho'nun, sezon bitimiyle beraber Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un başına geçeceği iddia edildi. Mourinho, 2019-2021 yıllarında İngiliz ekibini yönetiyordu.

Ekip, peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Ante Postecoglou ile yolları ayırma kararı aldı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'de opsiyonlu 2 yıllık kontratı bulunuyor.

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