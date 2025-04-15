Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamera ile izleme yapıldığı iddiaları üzerine işletme sahibi ve bir şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili adli-idari soruşturma başlatılırken, işletme belediye tarafından süresiz mühürlendi.Abone ol
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi ile bir şüpheli tutuklandı.
Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti.
Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.
Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile olayda şüpheli bulunan T.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.