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Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı

Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde başıboş köpekten kaçan çocuğa motosiklet çarptı, çocuk ve sürücü yaralandı.

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Orta Mahalle Belek Caddesi'nde başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa, aniden yola çıkınca motosiklet çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan çocuk ve motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpeğin çocuğu kovalaması, yola çıkan çocuğa motosikletin çarpması, çocuk ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

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