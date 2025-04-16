BIST 9.394
DOLAR 38,11
EURO 43,22
ALTIN 3.959,45
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe gelecek sezon Kadıköy'de olmayacak

Fenerbahçe gelecek sezon Kadıköy'de olmayacak

Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç yapamayacak

Abone ol

Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç oynayamayacak.

Gazeteci İbrahim Seten katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni sezonda yenileneceğini ve sarı-lacivertli ekibin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını açıkladı.

"15 BİN KİŞİLİK TRİBÜN YAPACAKLAR"

Fenerbahçe'nin yeni tribün planından söz eden Seten, "Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var" dedi.

İÇ SAHA MAÇLARI BAŞKA STADYUMDA OYNANACAK

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynayacak. Alternatif statlar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul'daki çeşitli stadyumların geçici ev sahibi olarak değerlendirilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların en az etkilenmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Stadyum yenileme projesinin detaylarının ve geçici stat kararının önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
Emine Erdoğan'dan "Üçüncü Küresel Donörler Forumu" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "Üçüncü Küresel Donörler Forumu" paylaşımı
ABD'den Çin'e ticaret mesajı: Top onların sahasında
ABD'den Çin'e ticaret mesajı: Top onların sahasında
Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu
Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu
Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık
Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık
Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!
Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı
Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı
ABD, İsrail'e bildirdi: 2 ay içerisinde Suriye'den çekiliyorlar!
ABD, İsrail'e bildirdi: 2 ay içerisinde Suriye'den çekiliyorlar!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi