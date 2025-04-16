Fenerbahçe gelecek sezon Kadıköy'de olmayacak

Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç yapamayacak

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Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç oynayamayacak.

Gazeteci İbrahim Seten katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni sezonda yenileneceğini ve sarı-lacivertli ekibin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını açıkladı.

"15 BİN KİŞİLİK TRİBÜN YAPACAKLAR"

Fenerbahçe'nin yeni tribün planından söz eden Seten, "Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var" dedi.

İÇ SAHA MAÇLARI BAŞKA STADYUMDA OYNANACAK

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynayacak. Alternatif statlar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul'daki çeşitli stadyumların geçici ev sahibi olarak değerlendirilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların en az etkilenmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Stadyum yenileme projesinin detaylarının ve geçici stat kararının önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.