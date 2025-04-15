BIST 9.394
DOLAR 38,10
EURO 43,04
ALTIN 3.955,10
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık

Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yeni yapılan konutlarına taşınan hak sahiplerinin görüntülerini paylaşarak "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında afetten etkilenen illerde sağlam ve güvenli konutlar inşa edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya'nın Kale ilçesine de TOKİ, 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa etti. Proje kapsamında 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı.

"Afetlere dirençli, sağlam, konforlu"

TOKİ'nin 2020 Elazığ depreminin ardından Kale ilçesine yaptığı konutlar hem 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem de 16 Ekim'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleşen hak sahiplerinin duygu ve düşüncelerini içeren görüntüleri paylaşarak "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu." dedi.

KAYNAK: TRT Haber

ÖNCEKİ HABERLER
Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!
Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı
Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı
ABD, İsrail'e bildirdi: 2 ay içerisinde Suriye'den çekiliyorlar!
ABD, İsrail'e bildirdi: 2 ay içerisinde Suriye'den çekiliyorlar!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi
Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir
Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir
ABD'den Suriye kararı: Tarih verildi askerler çekilecek
ABD'den Suriye kararı: Tarih verildi askerler çekilecek
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık