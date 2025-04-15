BIST 9.394
DOLAR 38,10
EURO 43,04
ALTIN 3.955,10
HABER /  GÜNCEL

Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu

Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda zirai don olaylarının sonuçlarını araştırmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit edecek ve gelecekte benzer olayların etkilerini azaltmak için tedbirler belirleyecek.

Abone ol

Tarlalardaki ürünleri soğuk vurdu, binlerce üretici olumsuz etkilendi. AK Parti son 50 yılın en büyük zirai don afetini Meclis gündemine taşıdı.

Partilerin uzlaşısı ile Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu üç ay çalışacak

Komisyon, hava şartları nedeniyle üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek, varsa çözüm önerilerini ele alacak. Üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde incelenecek.

Aynı zamanda alınacak tedbirler için uzman isimler Meclis'te ağırlanacak. Bakanlık ve ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alınacak.

Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporunu hazırlayacak. O raporda, yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık
Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık
Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!
Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı
Bungalovda gizli kamera rezaleti: 2 kişi tutuklandı
ABD, İsrail'e bildirdi: 2 ay içerisinde Suriye'den çekiliyorlar!
ABD, İsrail'e bildirdi: 2 ay içerisinde Suriye'den çekiliyorlar!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi
Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir
Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir
ABD'den Suriye kararı: Tarih verildi askerler çekilecek
ABD'den Suriye kararı: Tarih verildi askerler çekilecek
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması