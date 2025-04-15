Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda zirai don olaylarının sonuçlarını araştırmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit edecek ve gelecekte benzer olayların etkilerini azaltmak için tedbirler belirleyecek.

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Tarlalardaki ürünleri soğuk vurdu, binlerce üretici olumsuz etkilendi. AK Parti son 50 yılın en büyük zirai don afetini Meclis gündemine taşıdı.

Partilerin uzlaşısı ile Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu üç ay çalışacak

Komisyon, hava şartları nedeniyle üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek, varsa çözüm önerilerini ele alacak. Üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde incelenecek.

Aynı zamanda alınacak tedbirler için uzman isimler Meclis'te ağırlanacak. Bakanlık ve ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alınacak.

Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporunu hazırlayacak. O raporda, yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler yer alacak.