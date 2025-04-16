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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ABD-Çin rekabetinin teknoloji devi Nvidia'ya faturası 5.5 milyar dolar

ABD-Çin rekabetinin teknoloji devi Nvidia'ya faturası 5.5 milyar dolar

Nvidia, H20 devrelerine ileri seviye çiplerin Çin'de kullanılmasını önüne geçmek için getirilen yeni ihracat kısıtlamalarının 5,5 milyar dolara mal olmasının beklediğini duyurdu.

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Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) konuya ilişkin bildirimde bulundu.

Bildirimde, ABD hükümetinin H20 entegre devrelerinin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirdiği aktarıldı.

Şirketin bu kapsamda 9 Nisan'da bilgilendirildiği ifade edilen bildirimde, lisans zorunluluğunun H20'nin bellek ve bağlantı bant genişliği seviyesine ulaşan tüm devreleri kapsadığı kaydedildi.

Bildirimde, ABD hükümetinin söz konusu ürünlerin Çin'deki bir süper bilgisayarda kullanılması veya bu bilgisayara yönlendirilmesi riskine işaret ettiği ve bu nedenle 14 Nisan'da Nvidia'ya lisans zorunluluğunun süresiz yürürlükte kalacağını belirttiği vurgulandı.

Şirketin 2026 mali yılının ilk çeyreğinin 27 Nisan'da sonra ereceğine değinilen bildirimde, H20 ürünlerine ilişkin envanter, satın alma yükümlülükleri ve rezervler nedeniyle yaklaşık 5,5 milyar dolara kadar gider kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

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