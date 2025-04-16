Ömer Çelik’ten Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımlayarak acil şifalar diledi. Çelik, paylaşımında “geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sözcü Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz."
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025
Acil şifalar diliyoruz.