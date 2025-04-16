Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi ameliyatı bitti mi işte son durumu

Dün gece gelen son dakika haberi gündeme oturdu. Kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in "riskli" anlamına gelen "mavi" kodla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde aort damarında yırtık tespit edilen Sırrı Süreyya Önder, zorlu bir ameliyata alındı. DEM'den gelen son açıklamaya göre de ameliyat henüz bitmiş değil, hala devam ediliyor.

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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sırrı Süreyya Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Aort damarında yırtık tespit edildi

Hastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Sırrı Süreyya Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci başladı.

Ameliyat saatlerdir sürüyor

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı dün gece saat 23.30'da başladı. Sabah saatlerinde ameliyatın bittiğine dair haber gelse de durumun öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki işlemin bittiği ancak ameliyatın sürdüğü öğrenildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklama yaptı. Doğan, "Ameliyat henüz bitmedi" dedi.

Sırrı Süreyya Önder hastaneye 22.40'ta getirildi

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. 112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

Bahçeli doktorunu aradı

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi siyaset dünyasını hareketlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in doktoruyla görüşüp sağlık durumuyla ilgili son durum bilgilerini aldı.

Geçmiş olsun mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X'ten Önder'e geçmiş olsun mesajı paylaştı. Çelik, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkan vekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.