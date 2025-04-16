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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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