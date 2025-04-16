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Burdur'da vücudunun bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu

Burdur'da vücudunun bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu

Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

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Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.

Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Nas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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