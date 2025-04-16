İmamoğlu'na sessiz kaldığı için 'linç' edilen Metin Yıldız: Sabrediyorum

İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sessiz kaldığı gerekçesiyle sosyal medyada linç edilen oyuncu Metin Yıldız, eleştirilere yanıt verdi. Kimseye yalakalık yapmadığını söyleyen Yıldız, "Rüzgar nereden eserse o tarafa yönelenlere söylüyorum Yargısız infazlara söylüyorum Yalakalık yapsam göz kırpsam el sallasam Zamanında yapar, kırpar,sallardım" dedi.

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İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla CHP'nin başlattığı boykot kampanyası, adeta bir "linç kampanyasına" dönüştü.

Kimi ünü isim, boykot çağrısına tepki gösterdi, kimisi ise çağrıya destek verdi. Birçok ünlü isimde konu hakkında sessizliğini korudu. Bir dönem Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden olduğunu söyleyen oyuncu Metin Yıldız, boykot kampanyasına karşı sessiz kalması nedeniyle eleştirilen ünlüler arasındaki yerini almıştı.

"Doğruya Doğru Yanlışa Yanlış diyorum"

Oyuncu, konu ile ilgili kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabında bir kez daha böyle yanıt verdi:

"Cevap Veriyorum; Saraya yalakalık yapıyor diyenlere ATV ye Göz kırpıyor TRT ye el sallıyor diyenlere söylüyorum Kimseye yalakalık yapmadık çok şükür Kimseye yaranmaya da çalışmadık Doğru bildiğimizi söyledik Zamanın ve günün koşullarına karşı eğilip bükülmedik.. Dün ne söylediysem bu gün de onu söylüyorum.. Doğruya Doğru Yanlışa Yanlış diyorum Muhalefetin belki de en güçlü gözüktüğü bu günlerde söylüyorum hem de Ben de biliyordum bazıları gibi sinsice susup bekleyip duruma göre hareket etmeyi .. Susmadım Fikir beyan ettim Linçleniyorum Bir zamanlar alkış tutanlar Küfür ediyor şimdi İade ediyorum.. Rüzgar nereden eserse o tarafa yönelenlere söylüyorum Yargısız infazlara söylüyorum Yalakalık yapsam göz kırpsam el sallasam Zamanında yapar, kırpar,sallardım.. Yalana talana yalancıya inanmayın diyorum.. Sabrediyorum.. Sabır diyorum.."

İBB'den dönüş yapılmadığını söylemişti

Yıldız, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sosyal medyada büyük bir linç kültürü var. İnsanlar beğenmediklerinizi söyleyince başlıyorlar hakarete. Bu süreçte 'Hadi, niye susuyorsun?' diye büyük bir baskı var, özellikle de sanatçılara karşı. Bir belediye başkanı ya da vekil seçeceğimiz zaman bir beklenti ile oy kullanırız. Meydanlara çıkıp 'Biz sanatın önünü açacağız, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyerek 'her şey çok güzel olacak' sloganıyla yola çıkan belediye başkanına inandım ve onu destekledim. 2000 kilometre yol yapıp oy verdim. Sonra da seçilince ne telefonlarımıza çıktı ne de mailime geri döndü. Ben neden oy verdim o zaman? Bir başkan veya onun kurumundaki kültürle ilgili sorumlu insan size dönüş bile yapmazsa ne düşünürsünüz? Bugün peşinize takıldığınız adam, yarın size sırtını dönerse ne yapacaksınız diye sordum sosyal medyada. Haklı bir soru sordum ama linç kültürü hemen devreye girdi."