Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde zanlı D.A. o anki sinirle kendini kaybettiğini söyleyerek, "Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım." dedi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.

Şüpheli D.A. savcılıktaki ifadesinde, içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçindiğini, mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsünün alt tarafında sokakta kaldığını, kaldığı yerin mezarlığa yakın olduğunu kaydetti.

"O anki sinirle kendimi kaybettim"

Olay günü gece vakti mezarlığa kutu toplamak için girdiğini öne süren şüpheli D.A,"Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim." beyanında bulundu.

Şüpheli D.A, bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadığını savunarak "Bana sorduğunuz isimlerden kimseyi tanımıyorum. Mattia Ahmet Minguzzi isimli şahsı öldüren sanıkları tanımam. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ederim. Davanın görüleceğinden haberim yoktu. Ben sadece gazete haberlerinden müteveffanın öldürüldüğünü ve mezarının orada olduğunu biliyorum. Başkaca bir bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.