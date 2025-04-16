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Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder evli

Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder evli

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirince hayatı merak konusu oldu. 62 yaşında olan Sırrı Süreyya Önder Adıyaman doğumlu. Asıl mesleği yönetmenlik olan Sırrı Süreyya Önder'in Ceren Önder adında bir kızı var. Sırrı Süreyya Önder'in ilk eşinden olan kızı hakkında işte merak edilenler.

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Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman ilinin merkez ilçesinde, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berber ve arzuhalci olan babası, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sekiz yaşındayken babası sirozdan ölen Sırrı Süreyya Önder, annesi ve dört kardeşi ile dedesinin evine taşındı ve bu dönemde bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başladı. Lastik tamirciliğinden mevsimlik işçiliğe kadar bir çok iş yapan Sırrı Süreyya Önder, kariyerini sinemada yaptı. 

Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi kimdir? 

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik uzun sürmemiş ve çift bir süre sonra yollarını ayırmıştır. Sırrı Süreyya Önder sonrasında bir daha evlenmemiştir. Bu evlilikten Ceren Önder adını verdiği bir kızı bulunmaktadır. 

Sırrı Süreyya'nın kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?
Ceren Kandemir Önder, 1 Aralık 1991 tarihinde İstanbul Şişli’de doğdu.  Ceren Önder, 2015 yılında Emre Abay ile evlendi. Eşi Emre Abay, reklamcılık sektöründe çalışıyor. 

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