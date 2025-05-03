Sırrı Süreyya Önder eşi ve kızı Ceren kimdir evli mi? Sırrı Süreyya aslen Türk mü nereli?
Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar sadece bir kez evlendi ama bu evlilik sürmedi. Sırrı Süreyya Önder'in ilk ve son eşi olan Halide Tülay'dan Ceren Önder Kandemir isminde bir kızı var. Sırrı Süreyya Önder DEM Parti milletvekili olduğu için herkes onu Kürt kökenli sanıyordu ama aslında kendi deyimiyle Kürt mahallesinde doğan Türkmen çocuktu...
Türk siyasetinin renkli siması Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayata veda etti. Florans Nightingale Hastanesi Sırrı Süreyya Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliğine sebebiyle öldüğünü duyurdu. Sırrı Süreyya Önder evinde kalp krizi geçirmiş ve yırtılan aort damarı sebebiyle kaldırıldığı hastanede çok zorlu bir ameliyat geçirmişti. O ameliyattan sonra uyutulan Sırrı Süreyya Önder 18 günün sonunda son nefesini verdi. Sırrı Süreyya Önder geride gözünün nuru olan bir kız evlat ve çok düşkün olduğu bir torun bıraktı... Peki Sırrı Süreyya Önder kaç kez evlendi ilk eşi kimdi, aslen nereli? İşte 62 yıl ömür süren Sırrı Süreyya Önder'in yaşamından kesitler;
Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman ilinin merkez ilçesinde dünyaya geldi. DEM Milletvekili olarak tanınan Sırrı Süreyya Önder, Kürt kökenli sanılsa da aslında Türkmen bir ailenin çocuğu. 2014'teki Çankaya resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e "Siz nerelisiniz?" diye sorunca Önder, "Adıyamanlıyım, Çok afedersiniz Türküm, tedavi oluyorum" yanıtını vermişti.
Kürt mahallesindeki Türk çocuk
Sırrı Süreyya Önder kendi tanımlaması ile Adıyaman'ın Kürt mahallesindeki Türk çocuktu. Sırrı Süreyya Önder'in Türkmen olan babası arzuhalci ve berberdi. Babası 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sekiz yaşındayken babası sirozdan ölen Sırrı Süreyya Önder, annesi ve dört kardeşi ile zorlu bir hayat mücadelesi verdi.
Risale'i Nur dersleri almış
Sırrı Süreyya Önder, babası vefat edince annesi ve kardeşleriyle birlikte dayısının yanına taşınmış. Dayısı Said-i Nursi'nin talebesiydi. 8 yaşındayken yanına yerleşen yeğeni Sırrı Süreyya Önder'e de Said'i Nursi dersleri aldırmış.