Sırrı Süreyya Önder eşi ve kızı Ceren kimdir evli mi? Sırrı Süreyya aslen Türk mü nereli?

Türk siyasetinin renkli siması Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayata veda etti. Florans Nightingale Hastanesi Sırrı Süreyya Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliğine sebebiyle öldüğünü duyurdu. Sırrı Süreyya Önder evinde kalp krizi geçirmiş ve yırtılan aort damarı sebebiyle kaldırıldığı hastanede çok zorlu bir ameliyat geçirmişti. O ameliyattan sonra uyutulan Sırrı Süreyya Önder 18 günün sonunda son nefesini verdi. Sırrı Süreyya Önder geride gözünün nuru olan bir kız evlat ve çok düşkün olduğu bir torun bıraktı... Peki Sırrı Süreyya Önder kaç kez evlendi ilk eşi kimdi, aslen nereli? İşte 62 yıl ömür süren Sırrı Süreyya Önder'in yaşamından kesitler;