Depoları doldurun indirim bitti! Akaryakıtta tabela değişiyor, yeni zam kapıda

Petroldeki düşüşle başlayan akaryakıttaki indirim serisi son erdi. Araç sahiplerini üzen haber geldi. Benzinde tabela yine değişiyor. Hafta bitmeden fiyatlar bir kez daha artacak.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlikle brent petrolün varil fiyatı, hafta içi 60 doların altına inmiş ve 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Bu durum benzine indirim olarak yansımıştı. Ancak petroldeki toparlanma ile birlikte fiyatlar değişmeye devam ediyor.

Motorinde zam var mı?

NTV'de yer alan habere göre benzine litre satış fiyatına 94 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44.18 TL/LT

Motorin:44.33 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:44.03 TL/LT

Motorin: 44.21 TL/LT