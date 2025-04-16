AK Partili Leyya Şahin Usta'dan 'normal doğum' eleştirilerine yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Ustu, "Doğal olan normal doğum" yazılı pankarta gelen eleştirilere "Elbette normal doğumu savunup teşvik edeceğiz." yanıtını verdi.

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Sivasspor’un Fenerbahçe maçı öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla çıkması, bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konunun TBMM'de gündeme getirilmesi sonrası söz alıp, "Doğum dediğinizde bir hekim olarak şunu söylemek istiyorum normal doğum anlaşılır. Sezaryen dediğimiz şey bir ameliyattır. Bu dünyada geçerli tıbbi bir meseledir." diye konuştu.

"Biz bunu Türkiye’de söyleyince kadınlara karışmak gibi anlaşılıyor." diyen Usta, "Normal doğumu talep etmek herkesin hakkı ve olması gereken bir tıbbi mevzudur. Elbette normal doğumu savunup teşvik edeceğiz. Bu, kadının doğasıyla, kimyasıyla tamamıyla kendisiyle barışık bir halde olması için en önemli doğum şeklidir." ifadelerini kullandı.