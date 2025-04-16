4 gün önce kayboldu! En son terliği bulunan Cumali olayında son durum

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramaları titizlikle sürdürüyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger dün şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Çocuğumuzdan iki iz var. Birincisi K9 arama köpeğinin bir noktada çocuğun kokusunu alıp tepki vermesi söz konusu, çadıra yakın bir nokta. İkincisi ise çocuğumuzun terliğinin bulunması. İz olarak bunlar var. Arama tarama faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. O ize yakın noktalarda su altı taramaları da yapılıyor. "