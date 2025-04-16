CHP lideri Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.