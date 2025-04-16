BIST 9.331
DOLAR 38,12
EURO 43,58
ALTIN 4.050,51
HABER /  SPOR

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi belli oldu

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turunda Golden State Warriors, Jimmy Butler ve Stephen Curry'nin üstün performansıyla Memphis Grizzlies'i 121-116 yendi.

Abone ol

Chase Center'daki karşılaşmada Warriors'ın tecrübeli yıldızlarından 35 yaşındaki Butler, 38 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynarken, 37 yaşındaki takım arkadaşı Curry, 37 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik katkı sağladı.

Grizzlies'ten Desmond Bane'in 30 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Warriors, Batı Konferansı play-off turunda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi oldu.

Orlando Magic, play-off'a kaldı ve Boston Celtics ile eşleşti

NBA'de gecenin bir başka play-in eşleşmesinde Orlando Magic, Atlanta Hawks'ı 120-95 yenerek play-off'a kaldı.

Kia Center'daki müsabakada Magic'ten Cole Anthony, rakip potaya bıraktığı 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, takım arkadaşı Franz Wagner 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Atlanta Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın 28 sayısına rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

Magic, Doğu Konferansı play-off turunda son şampiyon Boston Celtics ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Leyya Şahin Usta'dan 'normal doğum' eleştirilerine yanıt
AK Partili Leyya Şahin Usta'dan 'normal doğum' eleştirilerine yanıt
4 gün önce kayboldu! En son terliği bulunan Cumali olayında son durum
4 gün önce kayboldu! En son terliği bulunan Cumali olayında son durum
Sırrı Süreyya Önder aslen nereli kökeni Türk mü Kürt mü? Afedersiniz Türküm ve...
Sırrı Süreyya Önder aslen nereli kökeni Türk mü Kürt mü? Afedersiniz Türküm ve...
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün
Sırrı Süreyya Önder hastalığını canlı yayında anlatmış: "Bu menzilin gözükmesi demek"
Sırrı Süreyya Önder hastalığını canlı yayında anlatmış: "Bu menzilin gözükmesi demek"
Dolar ve Euro'da günün ilk alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk alış-satış rakamları
Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder evli
Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder evli
Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"
Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"
Depoları doldurun indirim bitti! Akaryakıtta tabela değişiyor, yeni zam kapıda
Depoları doldurun indirim bitti! Akaryakıtta tabela değişiyor, yeni zam kapıda
Samsun'da Emine alışverişten dönerken vurularak öldürüldü
Samsun'da Emine alışverişten dönerken vurularak öldürüldü
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi ameliyatı bitti mi işte son durumu
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi ameliyatı bitti mi işte son durumu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 gözaltı