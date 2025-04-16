Tekin'den 25 bin öğretmen ataması paylaşımı: Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlar kabinesi toplantısı sonrası açıkladığı 25 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atamaların 10 bininin Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yapılacağını belirten Tekin, yeni atamaların eğitim camiasına güç katacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen bakanlar kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak yeni atama kararının eğitim camiası için taşıdığı önemi vurguladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.