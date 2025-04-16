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Arzum'dan Anneler Günü kampanyası

Arzum'dan Anneler Günü kampanyası

Arzum, bu yıl 11 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne özel, 11 Nisan-18 Mayıs arasında, tüm ürünlerinde geçerli olan "Arzum'la her an ne özel" başlıklı kampanya başlatacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, kampanya kapsamında 15 bin lira ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılarına, 2 bin lira, 30 bin lira ve üzeri alışverişlerde ise 4 bin lira değerinde Migros dijital alışveriş kodu hediye edecek.

Çözümleriyle evlerde yer edinmeye devam eden şirket, Türk kahvesi için 'Arzum OKKA', dikey elektrikli süpürgeler, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini modern mutfaklara taşıyan 'Arzum Thermogusto', 'hazırla-al-çık' kolaylığı sunan kişisel blender 'Arzum Shake'N Take' ve saç bakım ürünleri gibi birçok ürün seçeneğiyle kullanıcıları bekliyor.

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