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Bahçeli’den hastaneye ve Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu

Bahçeli’den hastaneye ve Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu

Kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’da ameliyata alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak bilgi aldı, Pervin Buldan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Sabah saatlerinde tamamlanan operasyonun ardından Önder’in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

BAHÇELİ'DEN BULDAN'A TELEFON

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve Önder’in doktorlarını arayarak sağlık durumu hakkında doğrudan bilgi aldı. Bahçeli ayrıca, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Telefon görüşmesinde Buldan’ın, “Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan” dediği öğrenildi.

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