Hepsiburada'dan çeyiz alışverişi fırsatı

Hepsiburada, çeyiz kampanyasıyla ev kurmak veya evini yenilemek isteyenlere ekonomik alışveriş imkanı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında birçok kategoride sepette indirim, peşin fiyatına taksit fırsatı, Premium üyelere özel avantajlar ve "2 al 1 öde" gibi tekliflerle müşterilere kolaylık sağlanıyor.

Çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı ve ankastre set gibi temel beyaz eşyalar, kampanya süresince indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, seçili televizyon modellerinde sepette yüzde 5 ekstra indirim uygulanıyor.

Yeni ev kuracaklar için gerekli olan küçük ev aletlerinde birçok farklı model ve marka kampanyaya dahil ediliyor. Blender seti, tost makinesi, çay ve kahve makineleri, şarjlı süpürge, mikser, ütü ve airfryer gibi ürünler avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Koltuk takımı, yemek masası, yatak-baza seti ve gardırop gibi mobilya ürünleri geniş bir seçenek yelpazesiyle sunuluyor. Kampanya kapsamında ayrıca dekoratif objeler, aydınlatma ürünleri de yer alıyor. Nevresim takımı, havlu, perde ve halı gibi ev tekstili ürünleri de kampanyada ön plana çıkıyor.

Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı kapsamında desteklenen girişimci kadınların ürünleri, çeyiz hazırlığı yapanlar için birçok farklı kategoride özel seçenekler sunuyor.

Ev dekorasyonu, tekstil, kozmetik, kişisel bakım ve mutfak ürünlerinde geçerli yüzde 40'a varan indirimlerle hem ihtiyaçlar karşılanıyor hem de kadın girişimcilerin emeğiyle üretilen ürünler tercih edilerek onların işlerini büyütmelerine katkı sağlanıyor.