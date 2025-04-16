Samsung, yeni kablosuz dikey süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra'yı satışa sundu

Samsung, yeni kablosuz dikey elektrikli süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra'yı dünya genelinde satışa çıkardı

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un gelenekselleşen 'Welcome to Bespoke AI' küresel etkinliğinde tanıtılan yeni kablosuz dikey elektrikli süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra, güçlü emiş gücü ve hızıyla 'akıllı temizlik' konforu sunuyor.

Yükseltilmiş 'Yapay Zeka ile Temizlik Modu 2.0' ve geliştirilmiş HEPA filtreleme sistemine sahip inovatif süpürge, tüm dünya genelinde tüketicilerle buluştu.

İkinci seviye difüzörlü altıgen stator yapısı ve inceltilmiş pervanesiyle hava akışını güçlendiren ve verimliliği artıran 'HexaJet' motoruyla 400 vata kadar emiş gücü sunan süpürge, minimum modda kullanıldığında 100 dakikaya kadar çalışıyor.

Fırçadaki kirleri ve vakumlamadaki hava basıncını algılayabilen Yapay Zeka ile Temizlik Modu 2.0, Samsung'un 'AI Optimum' teknolojisini kullanarak altı farklı temizlik ortamını sınıflandırabiliyor ve temizlik performansını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Dikey süpürge, pil kullanımını yüzde 21 azaltırken orta moda yakın bir performans sunmak için manevra kabiliyetini yüzde 8 artıran 'Slim LED Başlık+' ile köşeleri algılayabiliyor. Farklı temizlik ortamlarına göre ayarlanabilen emiş gücü ve fırça hızı sayesinde süpürgenin gücü, daha verimli kullanıyor.

Süpürgenin, ince tozları etkili bir şekilde tutan çok katmanlı filtreleme sistemi bulunuyor. Hava içeri girdiğinde, siklon ve metal örgü ızgara filtre gibi sistemin iç bölmeleri, toz partiküllerini sırayla hapsediyor. Bunun sonucunda, yüzde 99,9'a varan filtreleme verimliliğine ulaşılıyor. Sisteme HEPA filtresi de ekleyen Samsung, Bespoke AI Jet Ultra'nın 0,3 mikrometreye kadar küçük boyuttaki partikülleri tutmasına ve havaya daha az toz salmasına imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Aletler İş Bölümü AR-GE Ekibi Başkanı Jeong Seung Moon, kablosuz dikey elektrikli süpürgede en güncel modeli piyasaya sürdüklerini ve bu segmentte yenileşimi üst seviyeye çıkardıklarını belirtti.

Moon,' İlk UL onaylı yapay zeka destekli kablosuz dikey elektrikli süpürgemiz Bespoke Jet AI ile yakaladığımız başarıdan aldığımız ilhamla geliştirdiğimiz yeni modelin, global pazarda oyunun kurallarını değiştireceğine eminiz.' değerlendirmesinde bulundu.