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Ray Sigorta'nın mobil uygulaması RayExpress ödül aldı

Ray Sigorta'nın mobil uygulaması RayExpress ödül aldı

Ray Sigorta'nın iş ortağı acenteleri için geliştirdiği RayExpress mobil uygulaması, Stevie Awards 2025'te Altın Stevie ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, seçici kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, RayExpress'in "etkileyici ve yenilikçi çözüm sunduğu" belirtilirken, aynı zamanda uygulamanın sigorta sektöründe "mobilite, erişilebilirlik ve acente odaklı özellikleri bir araya getirerek hem satışları hem de müşteri hizmetlerini iyileştiren yeni bir standart belirlediği" vurgulandı.

Uygulama, "Satış ve Pazarlama Mobil Uygulaması" kategorisinde Altın Stevie ödülü kazandı.

Türkiye'de sigortacılığın derinleşmesi ve güçlenmesi amacıyla birçok yeniliği hayata geçiren Ray Sigorta, dijitalleşmeyi stratejik öncelikleri arasında konumlandırıyor.

Şirket, müşterilerinin ve iş ortaklarının Ray Sigortalı olma ayrıcalığını hissedecekleri yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektörde çalışmalarını sürdürüyor.

Dijital dönüşüm tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılıkta da köklü bir değişim yaratıyor. Ray Sigorta, en önemli iş ortakları olan acentelerinin bu dönüşüme entegre olmalarını sağlayarak daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmayı önemsiyor.

RayExpress mobil uygulaması dolayısıyla hasar takibinden poliçe üretimine, müşteri hizmetlerinden bütçe yönetimine kadar birçok işlem, zaman ve yer kısıtı olmaksızın mobil ortamda gerçekleştirilebiliyor.

Kısa sürede acenteler arasında yüzde 70 oranında benimsenen RayExpress, sektörde bir ilk olarak sunulan "anında komisyon" gibi pratik özellikleriyle de dikkati çekiyor.

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