İzmir'de belediye işçileri maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle iş yavaşlattı

İzmir'de maaşlarının eksik yatırıldığını belirten Konak Belediyesi işçileri, 2 saatlik "iş yavaşlatma eylemi" yaptı. Ahmet Savaş Aras grup adına yaptığı konuşmada, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek "Biz haftalıkçı değiliz. Maaşımızın tamamını istiyoruz" dedi.

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Basmane Meydanı'ndaki Konak Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üzerinde "Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" yazılı pankartı açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek, "Bunu kabul etmiyoruz. Biz haftalıkçı değiliz, aylıkçıyız. Maaş alıyoruz ve maaşımızın tamamını istiyoruz. Bugün 2 saatlik bir eylem yapıyoruz ancak anlaşma olmadığı sürece bu eylemlerimiz artarak, yarım gün ya da tam gün, sürecek." diye konuştu.

Konak Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesinde de henüz sonuç alınamadığını kaydeden Aras, belediye yönetimini daha sorumlu ve hassas davranmaya davet etti.

Aras, yüzde 16'lık teklifi kabul etmeyeceklerini, bu rakamı ciddiyetsiz bulduklarını sözlerine ekledi.