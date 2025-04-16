BIST 9.331
DOLAR 38,12
EURO 43,58
ALTIN 4.050,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de belediye işçileri maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle iş yavaşlattı

İzmir'de belediye işçileri maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle iş yavaşlattı

İzmir'de maaşlarının eksik yatırıldığını belirten Konak Belediyesi işçileri, 2 saatlik "iş yavaşlatma eylemi" yaptı. Ahmet Savaş Aras grup adına yaptığı konuşmada, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek "Biz haftalıkçı değiliz. Maaşımızın tamamını istiyoruz" dedi.

Abone ol

Basmane Meydanı'ndaki Konak Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üzerinde "Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" yazılı pankartı açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek, "Bunu kabul etmiyoruz. Biz haftalıkçı değiliz, aylıkçıyız. Maaş alıyoruz ve maaşımızın tamamını istiyoruz. Bugün 2 saatlik bir eylem yapıyoruz ancak anlaşma olmadığı sürece bu eylemlerimiz artarak, yarım gün ya da tam gün, sürecek." diye konuştu.

Konak Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesinde de henüz sonuç alınamadığını kaydeden Aras, belediye yönetimini daha sorumlu ve hassas davranmaya davet etti.

Aras, yüzde 16'lık teklifi kabul etmeyeceklerini, bu rakamı ciddiyetsiz bulduklarını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sol tarafı iyi sağ tarafı sıkıntılı hastane açıklaması
Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sol tarafı iyi sağ tarafı sıkıntılı hastane açıklaması
Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini duyurdu
Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini duyurdu
Trabzon'da imam evinde ölü bulundu
Trabzon'da imam evinde ölü bulundu
Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Hepsiburada'dan çeyiz alışverişi fırsatı
Hepsiburada'dan çeyiz alışverişi fırsatı
Samsung, yeni kablosuz dikey süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra'yı satışa sundu
Samsung, yeni kablosuz dikey süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra'yı satışa sundu
Arzum'dan Anneler Günü kampanyası
Arzum'dan Anneler Günü kampanyası
Turkcell lifebox, bulut depolama alanında avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor
Turkcell lifebox, bulut depolama alanında avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor
Tekin'den 25 bin öğretmen ataması paylaşımı: Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
Tekin'den 25 bin öğretmen ataması paylaşımı: Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
Bahçeli’den hastaneye ve Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu
Bahçeli’den hastaneye ve Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu
Aston Villa-PSG maçında büyük hata! Herkes şaşkına döndü
Aston Villa-PSG maçında büyük hata! Herkes şaşkına döndü
Gündem olacak iddia sızdı! Hazırlıklar başladı PKK'nın silah bırakacağı tarih
Gündem olacak iddia sızdı! Hazırlıklar başladı PKK'nın silah bırakacağı tarih