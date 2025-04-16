Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sol tarafı iyi sağ tarafı sıkıntılı hastane açıklaması

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Hastanede de 2 kez kalbi duran Sırrı Süreyya Önder'in ameliyat ile aortu tamir edildi ve bypass yapıldı. Sırrı Süreyya Önder'in durumunun kritik olduğunu duyuran cerrahları, kalbinin sağ tarafındaki sıkıntının devam ettiğini bildirdi.

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İSTANBUL Şişli'de geçirdiği kalp krizi sonrasında ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Hastanenin açıklamasına göre Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı kısmen başarılı oldu. Kalbinin sağ tarafında hala kasılma sorunu bulunuyor. Hastane açıklamasında "tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır" denildi. Hastane açıklamasının tamamı şöyle:

Kalbi durmuştu...

-Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp - Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp - Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir.

Nabız ve dolaşım durdu

-Takiben 23.05' de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35' de operasyon başlamıştır.

-Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

Kalbin sağ tarafı hala sorunlu

Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır.