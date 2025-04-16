Kadınların yumurtalarını ABD'ye sattılar! Tüp bebek merkezindeki skandal ifadeler

İstanbul'da bir şebekenin kadınların yumurtalarını para karşılığı alarak bunları ABD'ye sattığı öne sürüldü. Paraya ihtiyacı olan kadınlara, olgunlaşan her bir yumurta için 20 bin ile 40 bin lira arasında ödeme vaadi verildiği de skandala boyut atlatırken olayla ilgili soruşturmada doktorların ifadeleri ortaya çıktı.

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Doğum merkezindeki yasa dışı ticaret uluslararası boyuta taşındı, kadınlardan alınan yumurtalar Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) satıldı.

İddiaların adresi İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum merkezi...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, çetenin faaliyetleri CİMER'e yapılan bir ihbarın ardından başlatılan incelemeyle ortaya çıktı.

İddiaya göre kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi.

OLGUNLAŞAN YUMURTA KADAR PARA ÖDENECEK!

Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlara olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20 ila 40 bin lira para teklifi sunuldu.

"MİRAS HAKKI İSTEMESİNLER" İMZASI ATTIRILDI

İhbarda işlem süresince çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler yapıldığı öne sürüldü.

Ayrıca ileride çocuklardan miras hakkı istenmemesi için imzalar alındığı, hiçbir zararı olmadığı iddia edilerek kadınlara verilen ilaçların felç, erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu da aktarıldı.





İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe giderek araştırma yaptı. İki doktor suçlamaları kabul etmedi. Sağlık Bakanlığı reçeteleme yapan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

"İLACI YASAL SINIRLAR İÇİNDE VERİYORUM"

Sadece 2 doktorun iddiaya konu ilacı reçete edebildiğinin belirlenmesi üzerine doktorların savunması alındı. Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım." dedi.

"KISIR OLAN HASTALARIN KAYDINI PAYLAŞIYORUM"

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum." dedi.

İDARİ PARA CEZASI VE SAYFA KAPATMA KARARI

Denetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi, konu değerlendirmek üzere müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletilmesi kararı verildi.

Öte yandan sağlık merkezinin instagram sayfası da müdürlükçe incelendi. "Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz" ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi.

Sayfaya erişim engeli getirildi.