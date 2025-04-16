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MİT Başkanı Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret

MİT Başkanı Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu. Kalın, Önder’in kızı ve kardeşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder için sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi ziyarette bulundu.

Bu ziyaretler kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Önder’in tedavisinin sürdüğü hastaneye ziyarette bulundu. Kalın, Önder’in kızı ve kardeşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEDE KALIN DA VARDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni süreç kapsamında İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti'nin İmralı heyeti, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

DEM Parti'den Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etmişti.

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