BIST 9.304
DOLAR 38,13
EURO 43,53
ALTIN 4.052,89
HABER /  EKONOMİ

Bakan Vedat Işıkhan'dan staj desteği açıklaması

Bakan Vedat Işıkhan'dan staj desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti. Işıkhan, şunları kaydetti:

"İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Parmakları bitişikti, ABD'li genç kız şifayı Eskişehir'de buldu! 2 ay içinde...
Parmakları bitişikti, ABD'li genç kız şifayı Eskişehir'de buldu! 2 ay içinde...
Erdoğan'dan Pervin Buldan’a 'Sırrı Süreyya Önder' telefonu
Erdoğan'dan Pervin Buldan’a 'Sırrı Süreyya Önder' telefonu
Ray Sigorta'nın mobil uygulaması RayExpress ödül aldı
Ray Sigorta'nın mobil uygulaması RayExpress ödül aldı
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
49 yaşındaki kadın ehliyet sınavında yakalanmıştı savcının istediği ceza belli oldu
49 yaşındaki kadın ehliyet sınavında yakalanmıştı savcının istediği ceza belli oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına uyarı
Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına uyarı
Kadınların yumurtalarını ABD'ye sattılar! Tüp bebek merkezindeki skandal ifadeler
Kadınların yumurtalarını ABD'ye sattılar! Tüp bebek merkezindeki skandal ifadeler
İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" yarın başlayacak
İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" yarın başlayacak
İzmir'de belediye işçileri maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle iş yavaşlattı
İzmir'de belediye işçileri maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle iş yavaşlattı
Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sol tarafı iyi sağ tarafı sıkıntılı hastane açıklaması
Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sol tarafı iyi sağ tarafı sıkıntılı hastane açıklaması
Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini duyurdu
Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini duyurdu
Trabzon'da imam evinde ölü bulundu
Trabzon'da imam evinde ölü bulundu