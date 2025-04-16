Yavaş'tan Önder'e ‘geçmiş olsun’ mesajı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılması sonrası siyasilerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”