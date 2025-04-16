Netanyahu 'İki ülke ile pazarlık halindeyiz' dedi Saadet lideri Mahmut Arıkan sordu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Katil Netanyahu, 'İki ülke ile pazarlık halindeyiz' diyor. Kim bu iki ülke? Katil İsrail hangi iki ülkeyle pazarlık halinde? Allah korusun, bu iki ülkeden biri Türkiye Cumhuriyeti olabilir mi?" diye sordu.

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DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi'nin TBMM'de Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e şifa dileyerek, "Terörsüz Türkiye meselesi gündeme ne zaman gelse aklı selim duruşu, çözüm odaklı yaklaşımı ile masanın en önemli aktörlerinden biriydi, inşallah bundan sonraki dönemde de bu problemin çözümüyle alakalı üzerine düşen görevi en güzel şekilde yapacaktır." diye konuştu.

"TARSİM reformuna ihtiyaç var"

Zirai don olayına işaret eden ve açıklanan masraf ödemelerinin yeterli olmadığını söyleyen Arıkan, "Üreticilere faizsiz kredi uygulaması hayata geçirilsin. Çiftçinin borçları faizsiz bir şekilde ötelensin. Nakdi yardım paketi hemen devreye alınsın. Gelecekte çiftçilerimizi böyle zor durumda bırakmamak için bugün, Tarımsal Afet Fonu kurulsun." ifadesini kullandı.

TARSİM reformuna ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arıkan, burada 'risk grubu" tanımının güncellenmesi ve kapsamının geniş hale getirilmesini istedi. Arıkan, TARSİM reform paketi üzerinde çalıştıklarını en kısa zamanda Meclis'e getireceklerini söyledi.

Proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliği sürecine ilişkin Arıkan, "Bu görevlendirme hangi kriterlere göre yapıldı? Liyakat mi, yoksa sadakat mi esas alındı? Performans odaklı mı, yoksa sendika odaklı mı yapıldı? Biz Bakanlığa diyoruz ki, bu tip siyasi kararlarla artık uğraşmayın." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Belediyesi ile Elazığ Belediyesi'ni karşılaştırdığını ve "Eğer gerçekten niyetiniz yolsuzlukları önlemekse, gelin, parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeleri denetleyelim." dediğini hatırlatan Arıkan, "Bugün gelinen noktada, çağrımızdan sonra mı oldu, yoksa sadece 'dostlar alışverişte görsün' diye mi bilinmez, savcılık, Elazığ Belediyesi'ndeki bazı ihalelere ilişkin evrakları talep etti. Bu adımı doğru ama yetersiz buluyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Buldan'ın İtalya'daki açıklamaları

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'da yaptığı açıklamalara işaret eden Arıkan, "DEM Parti Milletvekili sayın Pervin Buldan'ın İtalya'da yaptığı açıklamalar, Türkiye'de yürütülen yeni sürece ilişkin ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığına neden olmakta. Sayın Buldan'ın 'çıkarılacak yasaların ve atılacak adımların Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğü' yönündeki beyanı kamuoyuna bir açıklamadan çok, bir oldu-bitti hissi vermektedir." şeklinde konuştu.

Arıkan, Türkiye'nin tarihsel ve milli meselelerinin, günlük siyasete alet edilmesine, kısa vadeli politik hesaplara kurban edilmesine ve dışarıdan yön verilen bir ajandaya mahkum edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Arıkan, "Bu konunun uluslararası güçlerin bir kartı olmaktan çıkması gerekiyor. Eğer bu mesele çözülecekse, bizim elimizi değil; gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu daha önce ifade ettim, bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Son günlerde birilerinin Gazze konusunda ısrarla "hicret" kelimesini gündeme getirdiklerini söyleyen Arıkan, "Katil Netanyahu, 'İki ülke ile pazarlık halindeyiz' diyor. Kim bu iki ülke? Katil İsrail hangi iki ülkeyle pazarlık halinde? Allah korusun, bu iki ülkeden biri Türkiye Cumhuriyeti olabilir mi?" diye sordu.

"Bunun adı hicret değil tehcirdir" diyen Arıkan, bu plana uymanın hiç kimseyi "ensar" yapmayacağını, ancak "zalim" yapacağını söyledi.

"Gazze'de askeri seçenek dışında başka bir seçenek kalmamıştır" diyen Arıkan, 1997 yılında Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Filistin'in El Halil Bölgesine asker göndermek için çıkarılan tezkereyi kürsüden gösterdi ve bu tezkerenin El Halil'de 29 Filistinli şehit edildiği için çıkarıldığını dile getirdi.

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün dün mahkemesinin olduğunu hatırlatan Arıkan, "Sayın Erdoğan ne Cumhurbaşkanı ne de AK Parti Genel Başkanı olarak, haksız yere gözaltına alınan, eğitim hakkı engellenen Rümeysa kardeşimiz hakkında tek bir cümle kurmadı. Hiç olmazsa Trump'ın dostu olarak bir cümle kurmasını istiyoruz." dedi.

"Türkiye'de tarım reformuna değil, tarım devrimine ihtiyaç var"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.

Zirai donun bütün ülkeyi vurduğunu dile getiren Davutoğlu, Gelecek Partisi Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın'ın kendisine bu konuda kapsamlı bir rapor sunduğunu söyledi ve illerde yaşanan tahribatları anlattı.

Yeni bir tarım, toprak, su stratejisine ihtiyaç olduğunu ifade eden Davutoğlu, zirai don olayından zarar gören 36 ilde doğal afet ilan edilmesi, çiftçilerin borçlarının ertelemesi, TARSİM'in gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Türkiye'de tarım reformuna değil, tarım devrimine ihtiyaç var." dedi.

İklim Kanunu Teklifi

TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan İklim Kanunu Teklifinin görüşmelerinin ertelenmesinin doğru bir adım olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bu kanun teklifi niye şimdi geldi biliyor musunuz? Çünkü Avrupa Birliği ticaret için belli kriterler koydu ve 'Bu yasayı çıkarın' dedi. Avrupa Birliği için çıkarmayın, bu yasayı Türkiye için çıkarın. Madem İklim Yasası'nı Avrupa ile ticaretin ön şartı diye Meclis'e getiriyorsunuz, bu milletin evlatları Avrupa'ya vizesiz gidemiyor, serbest vize için gerekli olan siyasi ahlak yasasını niye çıkarmıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma süreciyle ilgili açıklamalarına ilişkin Davutoğlu, "Bahçeli Erdoğan'ı uyarıyor; 'Turp neredeyse çıkar da millete bedelini ödetme' diyor. Turp toprak altında dona uğramaz diye düşünüyorlar ama bunların turpu da dona uğradı, dondu kaldı turp neredeyse çıkmıyor." diye konuştu.

Proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliği sürecine ilişkin Davutoğlu, "Öğretmenin ideolojisi, siyasi partisi olmaz, aynen hakimler, yargıçlar gibi. Yargı mensuplarının kimliği adalettir, öğretmenlerin kimliği de bilgi, irfan ahlaktır. 'Şu sendikaya mensup olan öğretmenleri sürelim, şu sendikaya mensup olanları getirelim' yok böyle bir şey. Huzursuz etmeyin öğretmenleri." dedi.

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Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün abisiyle görüştüğünü ve tutukluluğun devam ettiğini öğrendiğini anlatan Davutoğlu, "Eğer başka bir iktidar olsaydı, bir Türk öğrenci ABD'de veya herhangi bir yerde Gazze dolayısıyla tutuklanmış olsaydı sayın Erdoğan yeri göğü inletirdi ve haklı olurdu. Kusura bakmasın şimdi yeri göğü inletmekte biz haklıyız." diye konuştu.

Gazze ile ilgili "hicret edin" açıklamaları olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Dini istismar etmeyin. Siz, 'Hicret' deyip Gazze'nin boşaltılmasına zemin hazırlarsanız, tarihe, Gazze'ye, Filistin'e, Selahaddin Eyyubi'ye, Sultan Abdülhamid'e, İzeddin Kassam'a ve Gazze şehitlerine en büyük ihaneti yaparsınız." ifadesini kullandı.