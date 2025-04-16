Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Kalbi durmuştu gördüğüm en ağır...

İSTANBUL'daki evinde kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Doktor Ertan Sağbaş'tan açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in durumunu 'çok ağır bir patolojiydi' diye tanımlayan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, kalbin durduğunu ameliyata masaj yaparak girdiklerini söyledi. Profesör Çavlan Çiftçi ise Sırrı Süreyya Önder'in kalp destek cihazına bağlandığını söyledi.

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Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in 12 saati bulan ameliyatını Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ve Prof. Dr. Çavlan Çiftçi yaptı. Şişli'deki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyat çok zorlu geçti.

Çok ağır bir durumdu

Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Çok ağır bir patolojiydi" dedi. Sırrı Süreyya Önder'in hastanede kalbinin durduğunu belirten Prof. Sağbaş, 'ameliyata kalbe masaj yaparak' girdiklerini söyledi.

Uzun zamandır böylesini...

Prof. Ertan Sağbaş, şunları söyledi:

-Çok ağır bir patolojiydi. Uzun zamandır gördüğüm en komplike diseksiyonlardan biriydi. Ameliyathaneye masajla girdik. Vücut dolaşımı rahatlayınca masajı bıraktık. Kalbi durmuştu.

-Çok yorulduk konsatrasyonumuzu kaybetmeden 12 saat ameliyat yaptık bu kolay bir şey değil. Teşhisi konulmuş bir aort vakasıydı. Takipliymiş ama büyüklüğü müdahale sınırında değilmiş. O yüzden ilaçla tedavi ediliyormuş.

Kalbi durmuştu

- Biz ameliyathaneye masajla aldık. Ameliyat masasına masajla aldık, masajla kalp makinasına geçtik, ondan sonra masajı bıraktık. Kalbi durmuştu.

Kalp çok hırpalanmış

-Önder, 112 Acil geldiğinde yere yığılmış. Aort diseksiyonu başlı başına en ileri patolojilerden biridir. Kalbi besleyen sağ koroner diseksiyonun içerisinde kalmış. Ağzında da yırtık vardı. Hem diseksiyon vardı. Hem de kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz vardı. Kalp çok hırpalandığından dinlendirdik.

Kalp destek cihazına bağlı

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise şunları söyledi:

-Ölüm riski son derece yüksek olan ameliyattır. Bu diseksiyon gerek büyüklüğü gerek kalbi besleyen sağ kroneri içermesi nedeniyle, ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ekmo ameliyat sonucunda sol versikülünde kasılma varken sağ vensikülünde halen bir kasılma bulunmamaktadır. Bunun sebebi hastanın sağ taraf kaynaklı enfaktüs geçirmesidir. 12 saat süren ameliyat sonrası hastamız kalp dolaşım destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır.