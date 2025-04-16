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Mahsun Kırmızıgül'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması:Herkesten tek isteğim...

Mahsun Kırmızıgül'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması:Herkesten tek isteğim...

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’e ilişkin Ekol TV’ye açıklamalarda bulundu. Kırmızıgül “Çok sevdiğim bir abim, çok değerli bir dost ve bir insan benim için. Tüm dualarım onunla" dedi.

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“Haberi alır almaz hemen hastaneye koştum” diyen Mahsun Kırmızıgül,  Sırrı Süreyya Önder ile tanışıklığının çok eskiye dayandığını belirterek, “Ben onu senarist ya da yönetmen olmadan önce tanıyorum. Hatta sinema sektörüne girmeden önce tanırım” dedi.

"2 AY ÖNCE TELEFONLA KONUŞTUK"
Önder ile zaman zaman sohbet ettiklerini, en son iki ay önce telefonla görüştüklerini, altı ay önce de yüz yüze geldiklerini söyleyen Kırmızıgül “Ofisimize de gelirdi. Yaşadığı bu talihsiz olay hepimizi derinden sarstı. Ama en büyük tesellimiz iyileşeceğine olan inancımız. Çünkü Sırrı abinin daha yapacak çok güzel işleri var.” ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN TEK İSTEĞİM SIRRI ABİ İÇİN DUA ETMEK"
Açıklamasının sonunda herkesin dua etmesi gerektiğini vurgulayan sanatçı Kırmızıgül, “Hepimiz ölümlüyüz. Bunu bile bile birbirimize kötülük yapıyoruz. Son 6 ayda çok değerli insanlar kaybettik. İnsan biraz düşünmeli bunu. Herkesten tek isteğim: Lütfen Sırrı abi için dua edin.”dedi.

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