Altın fiyatları 4 bin lirayı aştı! Bu hiç bir şey gram altın 6 bin lira olacak diyor
Doların zayıflaması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Altının ons fiyatı, bugün yeni bir rekora imza attı. Onstaki yükseliş gramı da etkiledi ve gram altın 4 bin lirayı aştı. Altın fiyatları için çılgın rakamlar dillendiriliyor. Yıl sonunda altının gramının 6 bin lirayı bulacağı söyleniyor. İşte altın uzmanlarının yıl sonu kehaneti.
ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ile birlikte ticaret savaşları belirsizliği artırdı. Bu belirsizlik de güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Ons altın 3 bin 287 doları görerek rekor tazelerken; gram altın ise 4 bin 20 TL'den işlem görüyor. Altının gramı rekor kırarken, çeyrek altın 6 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 580 liradan satılıyor.
Altın niye çıldırdı?
Altın fiyatlarının 4 bin liranın üzerine fırlaması sürpriz oldu. Finans analisti İslam Memiş ani yükseliş için şunları söyledi:
-"Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 TL hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişler beklenenden erken geldi. Altının ani yükselişi sonrası "yüksekten satayım, düşünce geri alırım" düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar dikkat. Bu düşünce artık geçersiz."
Yıl sonu 5 bini geçer
Altın fiyatlarındaki rekorlara yenisi eklenecek. Altın ve Piyasa Uzmanı Ertan Tunçbilek, altında yükselişin devam edeceğini söyledi. Yıl sonu itibarıyla altının gramının 5 bin 500-6 bin TL sınırında olacağını düşünen Tunçbilek, "Bu yükseliş sürecek" dedi.
Bu artışın sebebi neydi?
Psikolojik sınırı geçen altının yükselişinin sebebini Ertan Tunçbilek şöyle izah etti:
-Küresel piyasalardaki belirsizlik, dünya liderlerinin tutarsız açıklamaları, merkez bankalarının altına olan talepleri ve yaklaşan düğün sezonu ve talebin artması altın fiyatlarını yükseltti.