Altın fiyatları 4 bin lirayı aştı! Bu hiç bir şey gram altın 6 bin lira olacak diyor

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ile birlikte ticaret savaşları belirsizliği artırdı. Bu belirsizlik de güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Ons altın 3 bin 287 doları görerek rekor tazelerken; gram altın ise 4 bin 20 TL'den işlem görüyor. Altının gramı rekor kırarken, çeyrek altın 6 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 580 liradan satılıyor.