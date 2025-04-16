ING Türkiye'den genç yeteneklere güçlü bir başlangıç yapma fırsatı

ING Türkiye'nin, genç yeteneklere küresel kariyer fırsatları sunan Uluslararası Yetenek Programı'na (ITP) başvurular başladı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'a kadar başvurulabilen program, genç yeteneklere kariyerlerine bir adım önde başlama fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 30 yıl yıldır, ING'nin faaliyet gösterdiği 14 ülkede uygulanan programa başvuran adaylar, değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıklarında, Practica Kampı'na katılarak, ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatına sahip olacak.

Kamptaki değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar da uluslararası eğitim ve sertifikasyon programlarıyla kariyerlerini küresel ölçekte ilerleterek ING'nin geleceğinde etkin roller üstlenebilme fırsatını elde edebilecek.

Genç yeteneklere güçlü bir başlangıç yapma fırsatı

ING Türkiye, çalışanların güçlü yönlerini keşfetmelerini ve gelişim alanlarını desteklemeyi temel alan insan kaynakları stratejisi doğrultusunda ITP ile katılımcıların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına katkı sağlıyor.

Her yıl, ING'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden yeni mezun genç yetenekler seçiliyor ve seçtikleri iş alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecine dahil ediliyor.

Programa başvuran ve online değerlendirmeyi başarıyla geçen genç yetenekler, Practica Kampı'na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

İki yıl süren bu süreç, yurt dışı eğitimleri, uluslararası sertifikasyonlar ve yerelle küresel rotasyon fırsatlarını kapsıyor.

"Genç yeteneklere geleceğin liderleri olma yolunda önemli bir adım atma imkanı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, "Önce kendin olursun, sonra ING'li" anlayışıyla esnek çalışma modelleri, dijital dönüşüm ve çalışan deneyimini merkeze alan yenilikçi uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.

Ataklı, insan kültür stratejileri çerçevesinde hem çalışma hayatına esneklik kazandırdıklarını hem de profesyonel ve kişisel gelişimi desteklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri rollerde çalışmalarının sürdürülebilir başarı için önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası Yetenek Programımız da bu vizyonumuzu yansıtıyor. Bu program ile iş fırsatından öte genç yeteneklere geleceğin liderleri olma yolunda önemli bir adım atma imkanı sağlıyoruz."