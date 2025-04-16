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Beyoğlu'nda Aşkenaz Sinagogu'na silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda Aşkenaz Sinagogu'na silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda Aşkenaz Sinagogu'nun giriş kapısına silahla ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

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Müeyyedzade Mahallesi, Yüksek Kaldırım Caddesi'nde bulunan Aşkenaz Sinagogu'nun özel güvenlik görevlileri, 7 Nisan'da sinagogu açtıklarında giriş kapısına 5 kurşun isabet ettiğini gördüklerini polise bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı saldırının faillerinin tespiti için çalışma yaptı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli C.E. yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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