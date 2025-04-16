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Teknosa’da üst düzey atama

Teknosa’da üst düzey atama

Teknosa'da İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nilüfer Değirmenci atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da üst düzey bir atama gerçekleşti. İnsan kaynakları alanında 30 yıla yakın deneyime sahip Nilüfer Değirmenci, Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı oldu. Değirmenci, insan kaynakları organizasyonuyla birlikte şirketin sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarına da yön verecek.

14 Nisan itibarıyla görevine başlayan Nilüfer Değirmenci, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İnsan Kaynakları yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İnsan kaynakları alanındaki kariyerine 1996 yılında Beko Elektronik'te başlayan Değirmenci, sırasıyla Turkcell Global Bilgi ve C5 Elektronik'te üst düzey sorumluluklar üstlendi. İş sonuçlarına direkt etki eden İK sistemlerini şirketlere adapte etmek ve her seviyede liderleri geliştirmek konusunda güçlü birikimiyle öne çıkan Nilüfer Değirmenci, 2011 yılından bu yana Domino's Pizza, Coffy, Homeless Chef markalarından sorumlu olarak DP Eurasia'da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyordu.

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