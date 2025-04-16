Malatya kayısısı stoğumuz var! Tarım Bakanı Yumaklı'dan don açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan don felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, "Tarım sigortası olanlar için tespit, belirleme ve ödeme; sigortası olmayanlar için ise hesaplama ve ödeme takvimi uygulayacağız" dedi.

Abone ol

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerini inceleyen Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım sigortasının üreticiler açısından önemli olduğunu belirtti. Zirai don hasarının tespiti için fiziki şartların oluşması gerektiğini, ağaçların ve ürünlerin üzerinde kar, buz varken bu tespitlerin mümkün olmadığını dile getiren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

Don meyve grubunu vurdu

-"Stratejik ürünlerimiz hububat, baklagiller, yağlı tohumlar hatta sebzeyle de ilgili zamanımız var. Bunlarla ilgili bir şey olmadan 'Mahvolduk, ülkemizde gıda sorunu olacak. Çarşı pazar yanacak.' bunlar sorumsuz açıklamalardır. Zirai don meyve gruplarında etkili oldu. Bazı yerlerde çok fazla, bazı yerlerde çok az etkili oldu. Bir ilin içerisinde çok, belli ürünlerde yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu, bir ilin içerisinde küçük küçük daha etkili olduğu da oldu. Bunların hepsi düzgün bir şekilde hasar tespitlerinin yapılmasıyla mümkün."

Sigortasız olan ne yapacak?

Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını aktaran Yumaklı, "Eğer don hadisesi ve benzeri olaylar için koruma araç gereçleri kullanmak istiyorsanız bunların yarısını da devletimiz hibe olarak veriyor. Eğer bunları kullanıyorsanız yaptırmış olduğunuz tarım sigortasının da yüzde 25 ila 30'u arasında poliçe bedelinde indirim yapıyor. Bütün amaç o emeğin garanti altına alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı: "Tarım sigortası olanlar için tespit, belirleme ve ödeme; sigortası olmayanlar için ise hesaplama ve ödeme takvimi uygulayacağız" dedi.

Malatya kayısısı stoğumuz var

Zirai dondan etkilenen kayısı üreticilerine geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Yumaklı, çiftçilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Kayısının Malatya için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Yumaklı, "Türkiye kayısı üretiminin yarısı, ihracatının 4'te 3'ü Malatya'dan gerçekleşiyor. Malatya'da yaklaşık 50 bin ton civarında kuru kayısı stoku var. Pazar kaybı anlamında da bu bizi nispeten rahatlatacak." diye konuştu.